Temporale a Roma: sottopasso allagato e strada chiusa

Un temporale di fine estate, tanto è bastato per chiudere un sottopasso causa allagamento. Siamo a La Rustica, in un crocevia dal quale si accede e si esce nel quadrante est della Capitale. Proprio all'altezza del Grande Raccordo Anulare, nel pomeriggo di venerdì 21 settembre, la pioggia incessante che si è riversata sulla città per un paio d'ore ha invaso il tunnel. Inevitabile la chiusura, avvenuta prima che qualche automobilista potesse rimanerci bloccato. Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione Civile e la Polizia Locale di Roma Capitale, che ha poi chiuso il sottopasso.

Tunnel allagati a Roma

La chiusura del sottopasso, avvenuta nel pomeriggio di venerdì, ha poi avuto pesanti ripercussioni sui romani alle prese con il rientro a casa. Il sottopasso di via Publio de Tommasi è un passaggio quasi obbligato per chi dal Raccordo Anulare deve andare nel quadrante est della Capitale. Pesanti le ripercussioni soprattutto sulle vicine via Collatina e via Noale.

Chiusa nuova circonvallazione interna

Più o meno nello stesso momento, era e continua ad essere chiusa la Nuova Circonvallazione Interna, causa guasto all'impianto antincendio e successivo allagamento del tunnel. Chiusa la galleria prima in direzione Salaria poi San Giovanni, anche nel quadrante sud est la situazione del traffico ha pagato le conseguenze della chiusura della tangenziale.