Trastevere e Tridente, lotta alla sosta selvaggia: rimossi 40 veicoli

Piazza Borghese, via di Sant’Elena, via dei Cestari, piazza Farnese e via Arenula. Ma anche a Trastevere, zona Ztl. Gli agenti della polizia locale stanno andando avanti nella lotta alla sosta selvaggia. Ieri sera, 19 maggio, sono stati rimossi 40 veicoli mentre sono stati 98 quelli sanzionati.

L’azione messa in campo dal Comando generale è diretta contro i mezzi che nel weekend sostano, in maniera non idonea, nelle aree della movida e del centro.

Personale dei gruppi Centro e Gpit (Gruppo pronto intervento traffico) ha operato, nonostante la pioggia, per rimuovere il maggior numero di automezzi in sosta di intralcio, in molte vie centrali e nelle aree pedonali. I caschi bianchi hanno anche effettuato otto sequestri di merce ad ambulanti abusivi, identificando e sanzionando tre venditori extracomunitari.