Cronaca Prati / Piazzale Clodio

Caso Cucchi: sospesi dal servizio tre carabinieri accusati di omicidio

Per i tre militari dell'Arma la Procura di Roma aveva richiesto il rinvio a giudizio. Ilaria Cucchi: "Ora non potranno più nascondersi dietro una divisa che non meritano di indossare"