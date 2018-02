Lavori sulla rete idrica: rubinetti a secco a Prati e Trionfale

Giovedì 8 febbraio, dalle 9 alle 17, per lavori urgenti di manutenzione straordinaria sulla rete, potranno aversi abbassamenti di pressione e possibile mancanza d'acqua alle utenze di alcune strade in zona Prati-Mazzini-Trionfale. Lo si legge sul sito del Comune di Roma. Le strade interessate: via Prevesa angolo piazza dei Prati degli Strozzi, via Simone de Saint Bon angolo via Riccardo Grazioli Lante, via Giovanni Bettolo, via Carlo Alberto Racchia, via Emilio Faa' Di Bruno e vie limitrofe.

Prati e Trionfale senza acqua

Per i casi di effettiva necessità Acea fornirà acqua con autobotte (va chiesta preventivamente via fax allo 06-57994116). Per segnalazioni, numero verde 800130335.