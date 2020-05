"Sono un ex detenuto. Dammi i soldi": minaccia minorenne alla fermata del bus, arrestato 17enne

Da inizio anno aveva preso di mira uno studente romano di 13 anni, avvicinandolo in due occasioni e minacciandolo, il 22 gennaio alla fermata dell'autobus di via Marmorata dove la vittima, ogni giorno, prendeva il mezzo pubblico per tornare a casa dopo la scuola, perché gli consegnasse i soldi.

La frase che usava per intimorire era sempre la stessa: "Sono un ex detenuto. Dammi i soldi". A dirla, un 17enne appartenente ad una nota famiglia nomade di Roma. Il 5 febbraio, poche settimane dopo il primo episodio, l'estorsore minorenne aveva minacciato il ragazzino facendogli credere di avere un coltello e affermando, appunto, di essere un ex detenuto.

In entrambi i casi l'estorsione non è andata a buon fine poiché il 13enne è sempre riuscito a fuggire, ma dopo l'ultimo episodio, sentendosi perseguitato, ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri.

Il bullo è stato così arrestato dai carabinieri della Stazione Aventino in esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare in un istituto penitenziario minorile, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma con l'accusa di tentata estorsione.

Già con alle spalle numerosi precedenti specifici e attualmente sottoposto alla misura della permanenza in casa nell'ambito di altri procedimenti penali, è stato riconosciuto in questa occasione anche tramite i social network ed è stato portato nell'Istituto Penitenziario Minorile di Casal del Marmo.