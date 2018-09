I romani e la sicurezza percepita, Capitale non è sicura per il 59% degli intervistati: tra le metropoli è la peggiore

Un italiano su due si sente oggi, rispetto a 5 anni fa, meno sicuro nella città in cui vive. E la percezione di insicurezza cresce nelle regioni del Centro Nord del Paese: è quanto emerge da un sondaggio condotto nel settembre 2018, per il Gruppo Editoriale Citynews e la testata Today, dall’Istituto Demopolis.

A Roma la percezione è peggiore rispetto al resto d'Italia: la percentuale infatti sale al 59%. In pratica 6 romani su 10 si sentono meno sicuri rispetto a 5 anni fa. Il dato della Capitale è il peggiore rispetto a quello delle grandi città italiane analizzate. A Milano infatti il 52% vede una città meno sicura; a Torino il 53%; a a Napoli il 49%, a Palermo il 41%. In assoluto solo i napoletani, rispetto ai romani, hanno oggi una percezione della sicurezza più bassa: solo 35% dei partenopei definisce la città molto sicura, contro il 38% dei capitolini.

"Il 46% degli intervistati - spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento - dichiara di non sentirsi oggi tranquillo nella zona in cui vive o lavora: si tratta di un dato che in Italia appare in forte crescita rispetto agli anni precedenti”.

Il sondaggio dell’Istituto Demopolis per Citynews ha analizzato la graduatoria delle paure più avvertite dalle famiglie: prevale, per 6 intervistati su 10, il timore di subire furti o rapine in casa o al lavoro. Il 58% teme scippi o aggressioni fuori dalle mura domestiche; il 41% di poter essere vittima di molestie o violenze; un terzo si dichiara preoccupato dalla crescita della diffusione delle droghe.

Demopolis ha chiesto anche agli italiani di stilare la loro agenda per il Governo del Paese: assolutamente prioritarie, per il 70%, sono le misure per l’occupazione ed il lavoro; i due terzi chiedono di puntare su misure atte a favorire la ripresa dell’economia dopo la crisi di questi anni. Stabile, al terzo posto, il tema storico della necessaria riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le imprese, segnalato dal 63%. Al quarto posto, tema sensibile per 6 italiani su 10 è la richiesta di interventi per una maggiore sicurezza urbana; indicazioni maggioritarie, infine, riguardano la gestione dell’immigrazione e l’efficienza della sanità pubblica.

E che la sicurezza per i romani sia una priorità lo si evince anche dal confronto su queste risposte. In cima alla classifica ci sono gli investimenti in sicurezza. Sorprende anche il dato sugli investimenti in sanità prioritarie per il 62% dei romani, contro il 56% degli italiani. Una percentuale più alta anche rispetto alle politiche per gestire l'immigrazione, a Roma priorità per il 60% degli intervistati.