Castel Romano: shopping con banconote false all'Outlet, arrestati

Pomeriggio di "shopping" per una coppia di turisti di origine irachena, che entrati nei negozi nell'Outlet di Castel Romano di via Ponte di Piscina Cupa, hanno provato a "smerciare" delle banconote false da 50 euro.

PRIMO TENTATIVO - In un primo negozio i due, dopo aver tentato di utilizzare le banconote false, al rifiuto della commessa hanno preferito pagare con banconote vere, temendo probabilmente qualche segnalazione alle forze dell’ordine.

SECONDO TENTATIVO - Non si sono però dati per vinti e sono entrati in un secondo negozio, dove sono riusciti questa volta a pagare la merce con una banconota falsa da 50 euro. Intanto i due sono stati segnalati alla sicurezza del centro commerciale, che ha cominciato a monitorarli e ha avvisato la Polizia di Stato, dando una descrizione della coppia.

BANCONOTE FALSE INDOSSO - Gli agenti del Commissariato Spinaceto, diretto da Simone Macrì, sono arrivati sul posto e li hanno fermati all’uscita. Durante i controlli, i due sono stati trovati in possesso di numerose banconote, presumibilmente false, sulle quali saranno effettuati successivi controlli, mentre dagli accertamenti effettuati nella banca dati delle forze di polizia una delle banconote utilizzate è stato già accertato essere falsa. I due, di 45 e 35 anni, entrambi di origine irachena, sono stati pertanto arrestati per spendita di monete false in concorso.