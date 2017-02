Da Caserta a Roma per fare shopping con soldi falsi

Da Casal di Principe, in provincia di Caserta, a Roma per fare shopping con soldi falsi. I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due fratelli di 19 e 25 anni, quest'ultimo con precedenti, per fabbricazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

Ad incastrare i giovani spendaccioni è stata la disinvoltura con cui entravano ed uscivano dalle boutique di lusso delle vie dello shopping capitolino, particolare che ha fortemente insospettito i Carabinieri in servizio di controllo del territorio.

I militari hanno voluto vederci chiaro e, dopo averli fermati per un controllo, i fratelli sono stati sorpresi in possesso di 10 banconote da 50 euro riportanti lo stesso numero di matricola.

Il denaro contraffatto è stato sequestrato e i due ragazzi sono stati trattenuti in caserma in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo.