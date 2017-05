Aeroporto Fiumicino: pagano ristorante con denaro falso, in valigia 8mila euro contraffatti

Erano in partenza per Lisbona, dall’aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci, dopo alcuni giorni in Italia. Il viaggio per le capitali europee di due cittadini svedesi, di 26 e 27 anni, si è però interrotto quando i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma li hanno arrestati con le accuse di possesso e spendita di banconote false in concorso. Nei loro bagagli a mano, i Carabinieri hanno trovato circa 8.000 euro in banconote contraffatte.

SOLDI FALSI AL RISTORANTE - Intervenuti su segnalazione di una dipendente di un ristorante all’interno dell’aeroporto, dove i due hanno tentato di pagare il pranzo con una banconota da 50 euro palesemente contraffatta, i Carabinieri li hanno individuati e fermati per un controllo.

OTTOMILA EURO FALSI - L’accurata ispezione eseguita nei loro confronti e ai loro bagagli a mano, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare l’ingente somma, in banconote false da 50 e 100 euro. I due arrestati sono stati portati in carcere a Civitavecchia.