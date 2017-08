Sms e molestie continue per tornare con la ex: in casa pistole, fucili ed una balestra

E’ finito con la denuncia a piede libero per atti persecutori del suo aguzzino e con il sequestro di 2 fucili, 2 pistole e una balestra completa di frecce, l’incubo di una donna romana, 40enne. Ormai sfinita dalle assidue e pesanti molestie messe in atto dal suo ex compagno, un 41enne romano, la donna ha raccontato tutto ai Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato.

Fine della storia con la ex compagna

I Carabinieri hanno accertato che l’uomo, che non si era rassegnato alla fine del rapporto sentimentale con la donna nel dicembre 2016, aveva iniziato a molestarla con continue telefonate, anche di notte, e con l’invio di migliaia di messaggi, tanto che la vittima era caduta in uno stato di ansia che l’aveva portata a modificare le sue abitudini, avendo paura durante i suoi spostamenti da casa a lavoro.

Sequestro cautelativo delle armi

Ieri sera, raccolte tutte le prove, i Carabinieri lo hanno fermato e denunciato. Nella sua abitazione, i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato hanno rinvenuto e sequestrato, cautelativamente, le armi che il 41enne deteneva regolarmente: una carabina Winchester, un fucile Benelli calibro 12 completo di munizioni, una pistola Revolver calibro 6, una pistola CZ calibro 7,25, e una balestra con 3 frecce.