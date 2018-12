Si perde a Casetta Mattei, chiede aiuto ma viene rapinato di denaro e cellulare

Da Bolzano in visita a Roma nel mese di giugno, un uomo si era smarrito ritrovandosi a piedi in zona Casetta Mattei. Qui aveva chiesto informazioni a 2 persone a bordo di un’autovettura che si erano fermate per “aiutarlo”. I due si erano offerti di accompagnarlo a destinazione, ma durante il tragitto gli hanno richiesto 400 euro per poi rapinarlo della zaino con i soldi, il cellulare ed altri effetti personali.

L’uomo era stato poco dopo soccorso dagli agenti del commissariato San Paolo che, oltre a prestare aiuto, hanno immediatamente avviato le indagini.

Ed è stato proprio grazie ad una serie di riscontri effettuati dai poliziotti attraverso il traffico telefonico e le celle agganciate dal cellulare rapinato che, nella giornata di ieri, è stato possibile trarre in arresto per rapina un bosniaco di 27 anni, per il quale l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.