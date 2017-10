Slot machine trovate nella baraccopoli di via di Salone: erano pronte per essere bruciate

Non si ferma l' Attivitá di smaltimento illecita dei rifiuti, nei campi rom della Capitale. Una filiera che va ad alimentare i quotidiani roghi tossici, appiccati per recuperare spazi, in quelle che ormai sono vere e proprie discariche abusive a cielo aperto.

Questa mattina gli uomini del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale della Polizia di Roma Capitale, hanno recuperato un "carico" di slot machine. Secondo quanto si apprende, tra le ipotesi c'è quella della provenienza da qualche bisca o sala slot della zona, appena pronte per essere date alle fiamme.

Ad aiutare le indagini stavolta però un colpo di fortuna. Le slot machine sarebbero infatti provviste di numero seriale. Questo consentirebbe di ricostruire la storia ed I passaggi di possesso.Le indagini sulle ditte che speculano sul traffico e smaltimento illecito dei rifiuti, relativo ai campi nomadi, potrebbero presto arrivare ad una svolta.