Centro, skimmer e videocamera al bancomat: così clonavano le carte

Clonavano le carte di credito agli sportelli del centro storico di Roma. Nel corso di una mirata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due cittadini italiani, di 26 e 36 anni di Nettuno, che avevano applicato alcuni dispositivi elettronici su di uno sportello bancomat in via Vittorio Emanuele Orlando, per clonare i bancomat e le carte di credito degli ignari utenti.

Sullo sportello bancomat i due avevano applicato uno skimmer, usato per catturare e archiviare i codici contenuti nella banda magnetica delle carte di pagamento e una telecamera per carpire il pin digitato sulla tastiera.

I Carabinieri, ormai specializzati nel contrasto a questo tipo di reato, con grande discrezione hanno effettuato un servizio di osservazione a distanza fino a quando, in tarda serata sono riusciti a individuare i due italiani che si erano avvicinati con fare sospetto per ritirare le apparecchiature posizionate precedentemente. Alla vista degli uomini dell'Arma, hanno tentato una improbabile fuga ma sono stati tutti accerchiati e bloccati.

Una volta ammanettati sono stati accompagnati in caserma e trattenuti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo, mentre la sofisticata attrezzatura è stata sequestrata.