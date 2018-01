Simula rapina e sequestro di persona: aveva bisogno di soldi, denunciato

Aveva bisogno di soldi, e così ha simulato una rapina ed un sequestro di persona. Un 28enne romano per questo motivo è stato denunciato per "simulazione di reato, procurato allarme e detenzione abusiva di arma bianca". Tutto è iniziato quando il giovane ha chiamato il 112 richiedendo l'intervento della Polizia perché vittima di sequestro di persona e rapina in casa.

Ai poliziotti del commissariato Flaminio Nuovo, diretto da Massimo Fiore, il ragazzo ha raccontato che intorno alle 23 della sera precedente, mentre faceva rientro a casa, improvvisamente veniva colpito al capo con un oggetto contundente e cadeva a terra tramortito. Quando riprendeva i sensi, verso le 5 del mattino, si ritrovava sul letto con mani e piedi legati. Le sue grida di aiuto attiravano la zia che, scesa nell’appartamento, lo aveva liberato.

A quel punto, si rendeva conto che i malviventi si erano impossessati del contenuto della cassaforte. Da subito la ricostruzione di fatti è apparsa lacunosa e piena di contraddizioni tanto che, incalzato dalle domande degli investigatori, il ragazzo ha confessato di aver simulato la rapina al solo scopo di giustificare il furto, perpetrato dallo stesso alcuni giorni prima, di 2400 euro, frutto dei risparmi del padre. Denaro che, lo stesso, aveva anche già speso in parte per l’acquisto di stupefacenti e per ottenere prestazioni sessuali da prostitute.

A seguito di perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto un piccolo involucro contenente cocaina e marijuana. Sequestrato anche un coltello a scatto e il cavo elettrico con cui il ragazzo si era legato i piedi e le mani. Al termine degli accertamenti il 28enne è stato denunciato.