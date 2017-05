Incidente al circuito di Misano per il pilota romano Simone Mazzola

Brutta notizia al Misano World Circuit, teatro questo fine settimana del Round 3-4 del CIV (Campionato Italiano Velocità). Nel corso delle prove della classe Supersport 300 Simone Mazzola, è incappato in una rovinosa caduta alla curva alle 13.

Il 21enne pilota di Roma è incappato in un incidente alla curva 13. Prontamente soccorso dal personale medico del circuito, che ha riscontrato un trauma del rachide, il pilota è stato trasferito in elicottero all'Ospedale Bufalini di Cesena per i necessari accertamenti.