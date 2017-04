Esquilino: dehor abusivo, sigilli ad un ristorante

Un dehor completamente abusivo. E' quanto il reparto del supporto operativo Commercio su sede fissa del I gruppo Centro, ex Trevi, diretto dal dottor Roberto Stefano, ha riscontrato in via Napoli, zona Esquilino, mettendo i sigilli ad un ristorante.



Gli agenti hanno accertato che il dehor del locale era abusivo. Si tratta di un tendone e una base di cemento che, con pannelli fissi, occupavano senza alcuna autorizzazione il suolo pubblico per circa 40 metri quadri.



Il titolare dell’attività è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per violazione delle norme urbanistiche e l’intera struttura esterna posta sotto sequestro, con obbligo di ripristino e abbattimento a spese del responsabile.