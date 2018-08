Movida a Trastevere: troppo alcol, sigilli ad un ostello. Allontanati 250 clienti

Troppo alcol nell'ostello in zona lungotevere Ripa e così sono scattati i sigilli. I Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere hanno indatti dato anche esecuzione al "divieto di prosecuzione per l'attività di somministrazione alimenti e bevande di ristorazione", emesso dal Comune di Roma – Dipartimento del Turismo, nei confronti di un'attività ricettiva di Trastevere per la "violazione delle disposizioni comuni per le strutture turistico ricettive (art.16 co.3 d.lgs 79/2011)".

I militari hanno così provveduto ad allontanare gli avventori presenti (circa 250 persone) e sgomberare 2 locali temporaneamenti adibiti a banconi per la mescita di bevande alcoliche e cibi, apponendo al termine delle operazioni i sigilli all'ostello.

Durante la massiccia attività fatta a Trastevere sono state controllate e identificate circa 500 persone e sono stati eseguiti accertamenti su 140 veicoli.

Inoltre, i Carabinieri, con l'ausilio del personale del N.A.S. di Roma e del I° Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di circa 50.000 euro a 5 locali controllati nel cuore del quartiere, sequestrando oltre 40 kg di alimenti.

I Carabinieri hanno anche sanzionato 35 persone per la violazione dell’ordinanza sindacale perché sorprese a consumare bevande alcoliche sulla pubblica via, altre 3 per la vendita abusiva di generi alimentari. Infine, sono stati multati anche 4 artisti di strada, che eseguivano spettacoli oltre l’orario consentito.