Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami: apposti i sigilli dopo il crollo del tetto

Sigilli alla Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami. Nel pomeriggio di oggi i Carabinieri del Comando di piazza Venezia e i Vigili del Fuoco di Roma hanno apposto i nastri nel luogo sacro ponendo sotto sequestro i materiali crollati e la restante parte per le indagini di "disastro colpo" fatte partire dalla Procura di Roma.

Al momento, secondo quanto risulta dalle carte, non risultano persone indagate. Il sequestro è stato disposto dal pm "«ai fini probatori" per effettuare un'analisi del materiale crollato ed effettuare verifiche sulla parte del tetto che non è venuta giù giovedì scorso. La Procura di Roma disporrà anche una consulenza tecnica per chiarire l'accaduto e valutare se vi siano state carenze nella manutenzione della chiesa.