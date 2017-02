Trastevere: abusi in area soggetta a vincolo dei Beni Culturali, sigilli a noto ristorante

Dopo l'Eur anche Trastevere. A finire sotto la lente di ingrandimento della Polizia di Roma Capitale un ristorante in zona via della Lungaretta. Lì i vigili hanno messo i sigilli certificando che l'area esterna del locale, estesa oltre 150 metri quadri, era costruita senza alcuna autorizzazione e in una zona soggetta a vincolo dei Beni Culturali.

In particolare, il locale aveva aiuole in muratura, pannelli e una pedana fissa con tettoia che copriva oltre trenta tavolini all’aperto: tutto completamente abusivo.

A termine dell’indagine, partita da maggio 2016, il reparto Edilizia del I gruppo Trevi ha eseguito una Ordinanza di sequestro preventivo dell’area, denunciando all'Autorità Giudiziaria il responsabile dell’attività per violazioni delle norme in materia urbanistica.