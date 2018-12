Nuove tecnologie al Parco Archeologico: 7 milioni di euro per la sicurezza al Colosseo

Vale 7 milioni di euro il nuovo piano sicurezza messo a punto dal Parco archeologico del Colosseo che prevede di incrementare l'attuale livello di sicurezza della fruizione dei siti attraverso il controllo dei varchi di accesso e del perimetro dell'area archeologica e dei monumenti mediante un sistema antintrusione basato su nuove tecnologie.

Illustrato dal direttore del Parco, Alfonsina Russo, alla presenza del ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, il Piano ha l'obiettivo principale di impedire l'ingresso delle persone non autorizzate e l'introduzione illecita di oggetti attraverso le recinzioni perimetrali attuali. "I sistemi di allarme di videosorveglianza esistenti - si legge nel progetto - svolgono una funzione deterrente, ma é necessario implementarli allarmando tutti i luoghi maggiormente a rischio e videosorvegliando la totalità dell'area".

Oltre ai consueti sistemi antintrusione di tipo meccanico lungo le recinzioni, sotto l'aspetto tecnologico il progetto prevede l'implementazione del sistema antintrusione e di videosorveglianza attuale con apparati di nuova generazione in grado di dialogare con quelli esistenti, che saranno via via sostituiti con altri moderni. La trasmissione dei segnali avverrà come per gli impianti esistenti attraverso una dorsale in fibra ottica, mentre il sistema di trasmissione dati sarà suddiviso in aree di maggiore concentrazione, ciascuna delle quali dotata di server autonomo che trasmetterà poi i dati a un'unica centrale operativa.

I perimetri dell'area archeologica e della Domus Aurea saranno controllati attraverso telecamere termiche e ottiche integrate da sensori di movimento e che potranno registrare le immagini, ma soprattutto trasmettere alla sala operativa, previa segnalazione acustica, le immagini specifiche direzionate verso una eventuale persona o oggetti intercettati dai sensori in movimento.

Il sistema di videosorveglianza verrà implementato anche con l'installazione di ulteriori telecamere fisse e mobili distribuite all'interno dell'area archeologica e dei monumenti più sensibili per consentire una copertura visiva totale, con particolare riguardo ai percorsi di visita. In tutti i luoghi particolarmente sensibili, come gli ingressi, i monumenti con applicazioni multimediali installate e i luoghi destinati a esposizioni e mostre, dovra' poi essere potenziato il sistema antintrusione e di allarme.

"La videosorveglianza dell'Anfiteatro Flavio risulta essere più complessa - spiega ancora il Piano - data la forma e la tipologia costruttiva. Lo scorso anno sono stati installati dei prototipi che presentano comunque vantaggi e svantaggi, dall'analisi dei quali é emersa la proposta di avviare una ulteriore sperimentazione su uno o due fornici e consistente nella posizione di una lamiera forata o di una rete lungo le cancellate perimetrali e nell'installazione di una barriera a infrarossi in grado di segnalare un eccessivo avvicinamento al monumento. Dopo aver testato l'efficacia del nuovo sistema, lo si potrà estendere all'intero anello esterno". Le procedure di gara per la realizzazione del Piano verranno avviate agli inizi del 2019.

La sicurezza del Parco archeologico del Colosseo "e' garantita tutto l'anno. I dispositivi verranno aumentati piu' massicciamente per le feste natalizie, ma l'area é iperprotetta". Le parole del Prefetto di Roma, Paola Basilone, intervenuto alla presentazione del Piano per la sicurezza del Parco archeologico del Colosseo. In ogni caso, ha aggiunto Basilone, "verranno implementati i servizi a Natale, come abbiamo fatto ogni anno". Per quanto riguarda i numeri delle forze dell'ordine che verranno impiegate, Basilone ha risposto che "ne discuteremo al Comitato". (Fonte Agenzia Dire).