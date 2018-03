Tram 14: prima si abbassa i pantaloni, poi aggredisce i controllori

Prima si è abbassato i pantaloni, ha aggredito i controllori. E' successo ieri, alle 19:30, sul tram 14 all'altezza del civico 421 di via Prenestina, all'incrocio con via Giacomo Bresadola. Protagonista un 30enne romeno arrestato poi dai poliziotti del commissariato Torpignattara.

Il giovane ha così aggredito i controllori impegnati nella verifica dei biglietti e si è poi calato i pantaloni. All'arrivo degli agenti, il 30enne si è scagliato anche contro di loro finendo quindi in manette per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. All'uomo è stata inoltre contestata l'interruzione di pubblico servizio e la violazione di leggi sulle armi perché in possesso di un coltello a scatto.