Via Curtatone, blitz all'alba: sgomberato il palazzone occupato

Vasto dispiegamento di forze dell'ordine questa mattina nella zona di Castro Pretorio. Sin dalle prime luci dell'alba infatti polizia e carabinieri stanno operando uno sgombero nel palazzo di via Curtatone. L'immobile, occupato e diventato simbolo dell'accoglienza "non ufficiale" della Capitale, da tempo è al centro di polemiche e inchieste giudiziarie. Secondo stime non ufficiali nella struttura vivono tra i 500 e i 600 migranti.

Secondo quanto si apparende l'operazione è partita su ordinanza del Questore di Roma d’intesa con il tavolo per la sicurezza e l'ordine pubblico. Le operazioni, secondo quanto riferisce via di San Vitale "si sono svolte in assoluta sicurezza, sia per gli occupanti che per le Forze dell’Ordine".

L’immobile, già sottoposto a sequestro preventivo dal Tribunale di Roma, risulta abusivamente occupato dall’ottobre del 2013. Gli agenti stanno passando al setaccio ogni piano, identificando tutti gli occupanti.

Dopo aver messo in sicurezza lo stabile e rimosso le decine di bombole del gas presenti, una task force composta da servizi sociali del comune di Roma, ufficio minori del commissariato e proprietà sta valutando le situazioni di particolare disagio. Al termine dell’intervista i nuclei aventi diritto saranno temporaneamente ospitati in strutture ricettive individuate e pagate dalla proprietà.

Secondo quanto si apprende a supporto delle forze per lo sgombero ci sono anche mezzi Atac per accompagnare gli identificati a Tor Cervara.