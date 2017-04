La Rustica: sgomberato immobile occupato abusivamente, trovati motori e auto

Un immobile occupato abusivamente e sgomberato in via Collatina 383. La Polizia Locale, oggi, è intervenuta per consentire la rimozione di 10mila metri quadrati di immondizia, rottami, tonnellate di ferro e lamiere.



L'immobile era sede di un insediamento abusivo da parte di persone che presumibilmente trafficavano con l’enorme quantità di rifiuti abbandonata. Sono stati trovati alcuni motorini e due automobili, su cui sono in corso ulteriori accertamenti.



La zona, interessata da segnalazioni di residenti e comitati di quartiere, lo scorso anno era stata posta sotto sequestro per reati ambientali: più di una volta si erano verificati roghi, appiccati presumibilmente per separare le parti metalliche o il rame dalla plastica.



Gli agenti del reparto Tutela Ambiente del V gruppo Prenestino hanno identificato quattro uomini, tutti di nazionalità rumena, ma dai giacigli e dalle vettovaglie ritrovate si suppone che gli occupanti fossero molti di più. È stata loro offerta assistenza alloggiativa tramite la Sala Operativa Sociale.



L’area è stata restituita al legittimo proprietario, che inizierà nei prossimi giorni le operazioni di bonifica e recupero del plesso.