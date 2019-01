Tor Cervara, polizia in via Tallone e via Costi: sgomberate 80 persone da due palazzine occupate

E' in corso lo sgombero di due immobili occupati in via Cesare Tallone e via Raffaele Costi, in zona Tor Cervara a Roma. Sul posto la polizia e l'esercito che stanno identificando le 80 persone che vivevano nelle due strutture. "Le operazioni", informa la Questura, "si stanno svolgendo senza alcuna criticità sotto il profilo dell’ordine e la sicurezza pubblica. Al momento risultano essere stati accompagnati presso l’ufficio immigrazione di via patini per le procedure d’identificazione 40 persone".

Al momento non si registrano criticità nell'intervento delle forze dell'ordine. I palazzi si trovano non lontano da quello sempre di via Raffaele Costi, sgomberato il 7 settembre scorso e dall'ex Penicillina, lo scorso 10 dicembre.

Nella zona via Tallone era stata ribattezzata "Penicillina 2". I palazzi sgomberati sono due (situati in via Tallone nr. 40,50,60,70 e via Raffaele Costi nr. 57/61), entrambi sul lato a ridosso della bretella della A24. È qui che alcune decine di migranti di origini nordafricane avevano iniziato da qualche settimana a vivere tra i meandri degli scheletri di ciò che rimane delle due strutture. Già nei giorni prima dello sgombero al ghetto della Tiburtina, RomaToday aveva documentato il viavai a Tor Cervara dove hanno trovato riparo decine di migranti, in fuga dall'ex Fabbrica poi sgomberata.

"Lo sgombero", informa la Questura, "è successivo alla denuncia presentata dai proprietari degli stabili, e relativa all’occupazione abusiva degli stessi da parte di un notevole numero di persone, che stava progressivamente aumentando di giorno in giorno".

Secondo una denuncia raccolta dall'agenzia Dire qualche giorno fa nessuno residente sembrava avere dubbi: "Gli occupanti sono quelli sgomberati dal palazzo dell’ex penicillina su via Tiburtina". "I primi arrivi coincidono proprio con i giorni seguenti al blitz della Polizia", racconta un impiegato di zona.