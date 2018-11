Ostia: blitz contro gli Spada, sgomberata terza casa popolare. Trovato sistema di videosorveglianza

Ancora uno sgombero a Ostia. Il terzo in un mese contro la famiglia Spada. Oggi, martedì 6 novembre, la Polizia Locale ha liberato un alloggio popolare in via Antonio Zotti, nel municipio del mare di Roma, occupato abusivamente da un membro della famiglia Spada.

L'operazione è scattata all'alba. Sul posto un centinaio di agenti del Comando Generale, dell'Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e dei Gruppi X Mare, Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) e Pics ( Pronto Intervento Centro Storico), con la collaborazione di personale della Polizia di Stato.

Gli agenti, oltre a mazze e spranghe, hanno rinvenuto anche uncollegato allo spioncino della porta, utilizzato come strumento di controllo dell'abitazione. Trovate anche armi bianche, una in particolare di provenienza esotica, utilizzata per cacciare i leoni. E' il terzo blitz in poco tempo.

Il primo in via Ingrao, nell'area di piazza Gasparri, con lo sgombero dell'appartamento illegittimamente occupato da Vincenzo Spada, dove la giornalista sotto scorta, Federica Angeli, fu insultata e minacciata dai presenti. L'altro in via Forni per liberare la casa occupada da Silvano Spada.

"Altro sgombero di casa popolare occupata abusivamente dal clan Spada. Molto bene", ha commentato il Ministro dell'Interno Matteo Salvini che poi ha aggiunto: "Tolleranza zero verso delinquenti e mafiosi, i romani e gli italiani chiedono legalità, sicurezza, giustizia".

"Abbiamo liberato un altro alloggio popolare occupato abusivamente a Ostia da un componente del clan Spada. Insieme alla Polizia Locale non diamo tregua alla criminalità, per restituire legalità e sicurezza ai cittadini", ha commentato su Twitter Virginia Raggi.

"Un grande ringraziamento va a tutti coloro che sono impegnati in questa costante opera di contrasto alle associazioni criminali. - commenta la mini sindaca Giuliana Di Pillo - L'Amministrazione Capitolina e Municipale continueranno a portare avanti l'azione di ripristino della legalità su questo quadrante, dove per anni nessuno ha avuto il coraggio di compiere azioni decise e concrete".