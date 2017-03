Clochard tra siringhe e bombole del gas: smantellata la favelas di corso Italia

Una vera e propria favelas dove otto persone vivevano e dormivano tra deiezioni, siringhe e rifiuti di ogni genere. Oltre a ciò anche delle pericolose bombole del gas. Ancora una operazione di sgombero nel sottopasso di corso d'Italia a Porta Pia L'intervento nella giornata di ieri anche nei locali tecnici con particolare attenzione alle uscite di sicurezza di via XX Settembre, via Montebello e l'area delle Mura Aureliane. Sul posto gli agenti del Pics e del Nae del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto ad allontanare i clochard che occupavano gli spazi sottterranei al Pinciano.

TRE PREGIUDICATI - Di otto cittadini identificati di nazionalità moldava e romena, cinque si sono allontanati in maniera spontanea, rifiutando l’assistenza offerta da Roma Capitale. Tre, invece, sono stati oggetto di ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri, intervenuti nel corso delle operazioni, in quanto risultati con precedenti penali a carico.

FAVELA A CORSO D'ITALIA - Sul posto anche due squadre Ama, una squadra della Multiservizi ed una squadra della Sanama, che hanno provveduto alla sanificazione e allo spargimento di enzimi disinfettanti nei luoghi infestati da deiezioni, siringhe, bombole del gas, materassi, cartoni e rifiuti di ogni genere.

L'INCENDIO DEL 2013 - Quegli stessi sottopassi, sgomberati ripetutamente nel corso degli anni, furono al centro delle cronache romane nel gennaio del 2013 quando, in seguito ad un incendio, furono trovati carbonizzati i corpi di due senza fissa dimora che li avevano scelti come posto per ripararsi dal freddo della notte.