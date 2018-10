Ruspe in via Scorticabove: vigili e polizia sgomberano il presidio dei rifugiati sgomberati

Hanno trovato una cinquantina di rifugiati sudanesi stanchi e fiaccati da tre mesi di presidio all'aria aperta, sotto il sole e sotto la pioggia. Era uno sgombero atteso ed è arrivato senza preavviso. Una ruspa, due ragni e soprattutto un vasto spiegamento di forze dell'ordine si è presentato questa mattina via Scorticabove, a San Basilio. Qui lo scorso 5 luglio, 120 rifugiati politici sudanesi, regolarmente in Italia, sono stati allontanati da una palazzina per morosità. Da quel giorno è iniziata una resistenza da parte di un centinaio di persone che hanno installato un vero e proprio accampamento a cielo aperto all'esterno di quella che per anni è stata la propria casa.

Nel frattempo, rifiutando le alternative alloggiative del Comune, è iniziata con l'assessora alle Politiche sociali Laura Baldassarre una lunga e fiaccante trattativa per portare avanti un progetto di accoglienza pronto da tempo e che prevede l'accoglienza in una struttura confiscata alla malavita. Sullo sfondo il rischio sgombero che oggi si è concretizzato.

Nessuna tensione: come detto i rifugiati, stanchi da mesi di notti a cielo aperto, non hanno opposto resistenza. Vasto lo spiegamento di forze con 60, tra agenti della polizia locale e poliziotti, a garantire che il tutto avvenga senza problemi. Presenti anche operatori Ama per la rimozione dell'accampamento.

Ad esultare e a rivendicare lo sgombero, attentamente nascosti nelle chat di quartiere, esponenti politici di estrema destra attivi sul territorio.