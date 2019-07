Blindati della polizia alla scuola di via Cardinal Capranica: notte d'assedio, occupanti pronti a resistere

Primavalle sotto assedio. Dalle 23.30 di domenica sera i blindati della polizia si sono presentati in via Cardinal Capranica per sgomberare l'occupazione nell'ex scuola Don Calabria dove hanno trovato dimora, dal 2003, oltre 200 persone in emergenza abitativa [QUI IL RACCONTO DELL'OCCUPAZIONE]. Uno sgombero atteso, diventato oggetto di tira e molla politico tra la sindaca Raggi e il ministro dell'Interno Matteo Salvini, e che trova attuazione nella maniera più inattesa.

Blitz anticipato

La polizia era infatti prevista per l'alba di lunedì 15 luglio. Gli attivisti dei Movimenti per il Diritto all'abitare lo sapevano da giorni e per questo avevano convocato una "colazione resistente", pronti a bloccare ogni tentativo di liberare lo stabile che ospita tra gli altri 70 minori. La Questura però, per spezzare il tentativo di organizzare una resistenza, ha anticipato l'intervento, spiazzando in parte occupanti e attivisti di tutta Roma, nelle settimane scorse scesi in corteo per dire allo sgombero dello stabile.

La resistenza

Immediato però il tam tam tra le associazioni e i movimenti della Capitale, autoconvocatisi tutti in zona per dar manforte agli occupanti e impedire lo sgombero. Emblematico, in tal senso, il post sui social del "Coordinamento cittadino Lotta per la casa": "Dentro l'occupazione di Cardinal Capranica il morale è alto. I bambini reagiscono alla paura attraverso il gioco. La notte sarà lunga. Ma non impedirà al sole di sorgere. Da dietro le luci blu dei blindati, ci arriva il sostegno dei compagni accorsi da tutta Roma. I giusti non hanno sonno questa sera. Nel loro nome costruiamo la nostra speranza. E resistiamo".

Al momento, mentre scriviamo, la situazione è la seguente: gli occupanti su via Cardinal Capranica hanno costruito una barricato su tutta la via con rami e mobili. Dall'altra parte, all'incrocio tra via Bembo e via Pasquale II, sono radunati gli attivisti, bloccati dalla polizia. Anche a molti giornalisti viene impedito l'accesso alla zona dello sgombero.

Dall'alba lo schieramento della polizia è in ulteriore aumento.