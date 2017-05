Nuovo sgombero per il Rialto, blitz dei vigili in via di Sant'Ambrogio

Nuovo sgombero per il Rialto Sant'Ambrogio. Questa mattina gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti nello storico immobile di via di Sant'Ambrogio 4, casa, per anni, di una serie di associazioni della capitale tra cui il Forum dei movimenti per l'acqua. Dopo una prima operazione avvenuta il 16 febbraio scorso, il 24 dello stesso mese le realtà attive nello stabile a due passi dal Portico d'Ottavia erano rientrate decidendo così di opporsi agli effetti della delibera 140 licenziata dalla precedente amministrazione Marino che si era posta come obiettivo il riordino della gestione degli immobili pubblici ormai da tempo nel mirino delle inchieste della Corte dei Conti. Il destino del Rialto è lo stesso di centinaia di altre realtà cittadine che per anni, in virtù della loro funzione sociale, hanno stipulato con l'amministrazione contratti 'ribassati'. Poi la stretta della Corte dei Conti, i contratti non rinnovati, la richiesta di pagamenti arretrati parametrati ai canoni di mercato, gli sgomberi.

Per il Rialto quello di stamattina è il secondo e arriva a distanza ravvicinata dal corteo 'Roma non si vende' di sabato 6 maggio che ha visto sfilare migliaia di persone da Piazza Vittorio al Campidoglio. Tra le questioni portate in piazza anche uno 'stop agli sgomberi' della delibera 140 e l'avvio di un nuovo percorso in merito. Richieste cadute nel nulla. A 'congelare' la situazione non è bastata la delibera approvata il 23 febbraio scorso dalla Giunta Raggi che sembrava far slittare le operazioni per gli immobili con attività socio-culturali e puntava a una rapida approvazione di un nuovo regolamento. E nemmeno il recente intervento della Corte dei Conti che ha smontato la tesi del danno erariale.

Nei mesi scorsi, dopo i primi sigilli, sulla situazione del Rialto era stato anche avviato un tavolo di confronto tra gli attivisti e l'assessorato al Bilancio e Patrimonio di Andrea Mazzillo per trovare una soluzione che potesse dare continuità alle attività delle tante associazioni ospitate nello stabile. Tra le ipotesi anche quella indicata da una delibera consiliare del 2004 che prevedeva il trasferimento della sede nell'ex autoparco dei vigili urbani a Porta Portese. I lavori, però, non sono mai partiti. Da febbraio, quindi, si sono susseguite diverse riunioni, assemblee e manifestazioni ma per il Rialto tutto è rimasto fermo alla mattina del 16 febbraio scorso.

Ad intervenire questa mattina sono stati gli uomini del reparto S.P.E e Politiche abitative coordinati dal Vice Comandante Lorenzo Botta. Alle operazioni, che si sono svolte senza incidenti, ha partecipato anche la sovrintendenza. Il Coordinatore Romano della Ugl Polizia Locale, Marco Milani, si è espresso a favore dello sgombero: "Ci interroghiamo su quanti gioielli architettonici versino tuttora nelle medesime condizioni e su che tipo di introiti, gli stessi potrebbero apportare se ne fosse ottimizzata la gestione. Forse i bilanci possono essere sanati, con politiche diverse rispetto alla carenza organica dei dipendenti".