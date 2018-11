Piazzale Spadolini: allontanate 50 persone, erano state sgomberate dal Baobab

Intervento della Polizia Locale a piazzale Spadolini, dove 50 persone allontanate dal presidio Baobab di piazzale Maslax sgomberato avevano trovato riparo dalla pioggia. A comunicarlo gli attivisti di Baobab Experince: "Servono macchine e furgoni per portare via gli effetti personali" informa i volontari. "Non si sa dove debbano sparire questi esseri umani privati anche del diritto di ripararsi. Chi può vada".

Il blitz a pochi metri dalla stazione Tiburtina. Il Comune aveva trovato soluzione per oltre 130 persone,e accolte in diverse strutture di Roma. Tuttavia ci sono ancora molte le persone costrette a dormire in strada alle quali i volontari forniscono cibo e coperte. Una guerra dei numeri che ha suscitato polemiche.

"La città decorosa non vuole vedere la miseria, non vuole sapere la verità. E allora via, sotto la pioggia. Pavidi, perché non hanno nemmeno il coraggio di ammettere che per loro, queste persone, andrebbero eliminate. E la solidarietà che si crea, fa loro ancora più paura", denunciano gli attivisti di Baobab.