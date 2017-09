Sgomberato accampamento abusivo tra un parco e un asilo nido

Un blitz all'interno del parco di San Gregorio al Celio. Sono stati gl agenti della Polizia Locale - Sezione Pics, unitamente a personale della Polizia di Stato dei Commissariati Celio e Esquilino, a controllare la zona di piazza San Giegorio, via Giovanni e Paol e nei giardini di via San Croce in Gerusalemme.

Identificate e allontanate diverse persone di nazionalità rumena, bulgara e moldava, che avevano costruito dei giacigli, accumulando rifiuti di ogni genere ed infastidendo gli utenti delle aree verdi e dell'asilo nido all'interno del Parco di San Gregorio. Con il supporto tecnico di AMA si è proceduto contestualmente alla rimozione e alla bonifica dei luoghi.