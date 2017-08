Cinecittà, sgomberata occupazione in via Quintavalle: famiglie sul tetto

Da una parte le forze dell'ordine arrivate questa mattina all'alba in via Quintavalle, a Cinecittà, per sgomberare un palazzo occupato in cui vivono un centinaio di famiglie. Dall'altra i residenti, tra cui anche molti bambini, asserragliati sul tetto, sotto il sole sempre più caldo con il passare delle ore, nel tentativo di resistere allo sgombero ed evitare di essere allontanati dallo stabile.

L'operazione è iniziata all'alba e si è protratta per tutta la mattina, con le forze dell'ordine intente a raggiungere il tetto degli ex uffici "di proprietà di una società immobiliare di una banca" trasformati in abitazioni da ormai circa tre anni. Immediata la solidarietà di senza casa e attivisti dei movimenti per il diritto all'abitare che si sono radunati in presidio sotto lo stabile.

Intorno a mezzogiorno gli agenti in tenuta antisommossa hanno fatto irruzione sul tetto. "Hanno diviso le madri con i tanti bambini presenti dagli uomini e hanno costretto con la forza tutti gli occupanti a scendere, uno per uno per identificarli tutti" racconta un'attivista. "Cinque persone, inoltre, sono state portate in Questura ma per ora non sappiamo dove".

Circa cento famiglie, nel caldo agosto romano, sono così finite per strada. "Non sappiamo che soluzione riusciremo a trovare. Non siamo riusciti a metterci in contatto con nessun esponente dell'amministrazione comunale" continua. "L'unica proposta che ci è stata fatta è quella che prevede l'assistenza solo per donne e bambini con una separazione dei nuclei familiari. Ma è stata rifutata".

Momenti di tensione sono stati registrati anche nel cuore del quartiere, nella chiesa di Don Bosco, dove, mentre in via Quintavalle cresceva la tensione, una ventina di attivisti è entrata per protesta, decisi "a non uscire senza la promessa di una trattativa sullo sgombero". Anche qui, denunciano gli attivisti, sono intervenute le forze dell'ordine "che sono entrate nel luogo di culto con tanto di manganelli, ci hanno sollevato a forza e ci hanno cacciato" racconta un'attivista presente al momento dell'operazione.

L'allerta per i residenti di via Quintavalle è scattata circa un mese fa, il 13 luglio scorso, quando al palazzo è stata staccata la corrente. A nulla sono servite le proteste: il blocco del traffico su via Tuscolana, all'altezza della metro Subaugusta, e l'occupazione del VII municipio a cui seguì un incontro con la presidente Monica Lozzi e l'allora assessore alle Politiche Abitative, a cui oggi è rimasta solo la delega del Bilancio, Andrea Mazzillo, che non ebbe alcun esito.