Quarticciolo: sgomberato locale dell'Ater, era occupato da una famiglia con tre minori

Vivevano in un locale commerciale di proprietà dell'Ater. Dopo averlo occupato abusivamente, per renderlo abitabile hanno effettuato dei lavori, anche questi abusivi. Da tempo su alcuni locali al piano terra di via Ostuni 7, si erano concentrate le attenzioni dell'Autorità Giudiziaria.

Sgombero occupazione in via Ostuni

Oggi, alle prime luci del giorno, al termine delle indagini, al Quarticciolo si è presentata la polizia locale. Gli uomini del V Gruppo Prenestino, diretti dal dottor Mario De Sclavis, hanno apposto i sigilli e sequestrato il locale. Sgomberata la famiglia romena che viveva all'interno. Padre, madre e tre minori sono stati censiti dalla sala operativa sociale ed entreranno nel circuito dell'accoglienza del Campidoglio.

Occupazione sgomberata in via Ostuni

Sul posto anche personale della Polizia di Stato, per garantire l'ordine pubblico. Lo sgombero però si è svolto senza particolari resistenze.