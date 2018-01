Sgombero occupazione a Tor Bella Monaca: donna aggredisce agenti con l'accetta

Sgombero ad alta tensione questa mattina a Tor Bella Monaca dove polizia e vigili urbani hanno liberato un appartamento occupato abusivamente. Siamo in via dell'Archeologia. Qui gli agenti del GSSU, con le unità di supporto delle politiche abitative della Polizia di Roma Capitale, i poliziotti del commmissariato Casilino Nuovo e tre camionette del reparto Mobile sono intervenute al civico 64 del R5. Nel corso delle operazioni di sgombero uno degli agenti è stato aggredito da una donna armata di un accetta, fortunatamente resa inoffensiva prima di riuscire a commettere un gesto irreparabile.

Sgombero occupazione a Tor Bella Monaca

In particolare le operazioni di sgombero hanno preso il via intorno alle 7:00 di oggi 18 gennaio. Nonostante i sigilli apposti dagli agenti la scorsa estate, l'appartamento era stato pochi giorni dopo occupato da alcune persone appartenenti a un movimento politico, che avevano poi 'riconsegnato' l'appartamento agli stessi occupanti abusivi, una coppia con un figlio trentenne. Costoro, in quanto responsabili del reato di violazione di sigilli, verranno denunciati all'Autorità Giudiziaria. L’appartamento è stato contestualmente consegnato a un assegnatario legittimamente in graduatoria.

Donna armata di accetta

Durante le fasi di sgombero, una donna, anch'essa italiana, inquilina del piano sottostante all'appartamento sgomberato ha tentato, per motivi da appurare, di scagliarsi alle spalle degli agenti della Polizia Locale presenti sul pianerottolo brandendo un'accetta. La donna è stata immediatamente resa inoffensiva e portata presso il Commissariato di Polizia per accertamenti.

Scroccopoli

"Dall’8 gennaio abbiamo già assegnato 20 nuovi alloggi popolari, il meccanismo è ripartito - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi -. Le azioni per il ripristino della legalità che si stanno susseguendo, giorno dopo giorno, sono il segno tangibile che la musica è cambiata. Con questa Amministrazione la legalità e i diritti dei cittadini tornano al primo posto. Restituiamo giustizia alle famiglie oneste che attendono in graduatoria da troppo tempo per gli appartamenti dell’Edilizia Residenziale Pubblica, che devono andare unicamente a chi ha diritto e bisogno. Mi congratulo con gli agenti per la riuscita dell'operazione".

Vicinanza agli agenti

"Sconcerta la dinamica dell’accaduto, anche per la grave violazione dei sigilli apposti sull'appartamento. Un’azione - le parole dell'assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative Rosalba Castiglione - che assume, se possibile, tratti ancor più gravi quando compiuta da persone appartenenti a un movimento politico. Esprimo vicinanza agli agenti che hanno subito il tentativo di aggressione con un'accetta, un’azione che forse può trovare posto nella scena di un film horror ma di certo non qui. Ringrazio gli uomini e le donne dell’Unità di Supporto della Polizia Locale alle Politiche Abitative e del Commissariato ‘Casilino Nuovo’ della Polizia di Stato, che stanno conducendo un’azione continua e costante di verifiche e operazioni per riportare la legalità nelle case del Comune e difendere i diritti dei cittadini".