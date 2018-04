Sgombero a Corviale: occupante cosparge casa di benzina e minaccia di far scoppiare bombole a gas

Tensioni stamattina al Corviale dove era programmato lo sgombero di un appartamento Ater, disposto dalla Procura di Roma. occupato abusivamente. Ad opporsi la donna che vive nella casa assieme al marito (in quel momento assente), a due figli minori di 4 mesi ed 1 anno e mezzo, ed al cognato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. L'ordine di sgombero in un'abitazione che si trova all'ottavo piano di largo Cesare Reduzzi, all'interno del cossiddetto "Serpentone" che dà nome al popoloso quartiere del Municipio Arvalia.

Sgombero al Corviale

Secondo quanto si apprende l'occupante, una donna italiana, si è opposta allo sgombero barricandosi in casa con la famiglia. Il marito, un cittadino italo-tunisino è arrivato sul posto a sgombero già iniziato. Intenzionato ad entrare nella casa è stato però fermato dagli agenti presenti sul posto. Presa una tanica di benzina la donna ha cosparso di benzina l'appartamento per poi minacciare di far saltare la casa facendo scoppiare le bombole di gas che si trovano all'interno della stessa.

Occupazione al Corviale

Sul posto per svolgere le operazioni di sgombero gli agenti dell'XI Gruppo Marconi e quelli del GSSU della Polizia Locale di Roma Capitale, il 118, gli assistenti sociali del Comune e la polizia di Stato. Gli operanti, al fine di evitare possibili tragedie, hanno cominciato una opera di mediazione con gli occupanti, con la situazione tornata progressivamente alla normalità nel corso della mattinata.

Le operazioni di sgombero sono ancora in corso.