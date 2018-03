Mura Aureliane: tende di fortuna e due tonnellate di rifiuti, blitz dei vigili

Due tonnellate di rifiuti e una serie di tende di fortuna. Questa mattina la Polizia Locale di Roma Capitale ha avviato le operazioni di sgombero e bonifica di un esteso insediamento abusivo nell’area di Largo Terme di Caracalla, nelle adiacenze delle Mure Aureliane



Gli agenti del Comando Generale e del PICS (Pronto Intervento Centro Storico) hanno rinvenuto un accampamento costituito da numerose baracche e un gruppo di persone che al momento dell’intervento si davano alla fuga. Gli agenti sono riusciti ad identificate 6 persone, tutte di nazionalità rumena ma dai giacigli rinvenuti si presume che gli occupanti fossero in numero superiore.

Gli abusivi fermati, tre uomini e tre donne, hanno rifiutato l'assistenza alloggiativa e, una volta terminate le procedure di identificazione, sono stati denunciati per il reato di occupazione abusiva.



L'intervento è stato supportato dai mezzi Ama per la rimozione di circa due tonnellate di rifiuti e masserizie. Tuttora in corso le operazioni di sgombero e bonifica della zona per la quantità di materiali da smaltire.