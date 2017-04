Tiburtina, Polizia al presidio del Baobab: migranti sgomberati

Blindati della polizia nel piazzale est della stazione Tiburtina e 36 migranti allontanati dall'area di accoglienza allestita dai volontari di Baobab Experience. Scene già viste mesi fa. L'ultimo intervento risale al 6 febbraio scorso. Un'altra operazione "decoro" della zona dello scalo, con annesso trasferimento in massa dei rifugiati all'Ufficio immigrazione della Questura di via Patini.

"Solito dispiegamento imponente ed ingiustificato. Solita risposta isterica alla questione che solleviamo da due anni" commenta Roberto Viviani, del gruppo di volontari ormai noto in città per il costante aiuto portate ai richiedenti asilo e migranti cosiddetti "transitanti". "Roma continua ad accogliere con divise e blindati, non offrendo alcuna alternativa. Anzi, nelle ultime settimane all'ufficio immigrazione della questura di via Patini, si sono verificate gravi violazioni nelle procedure di richiesta d'asilo e relocation. Saranno contenti i ministri Minniti e Orlando, che vedono subito messa in atto la loro legge appena approvato. Noi continuiamo a resistere e a costruire un altro mondo, siamo resilienti perché abbiamo scelto da che parte stare".

Sempre aspettando l'apertura del Ferrhotel, l'ex albergo per ferrotranvieri alla stazione da ristrutturare con 500mila euro di fondi del Viminale. L'assessore al Sociale Laura Baldassarre ha promesso l'apertura a giugno, quando il flusso di arrivi nel Mediterraneo, complice la bella stagione, sarà più intenso. Per adesso, sui tempi, nessuna notizia.