Metro Cipro: sgomberato bazar degli stracci, blitz dei vigili

Sgomberato il così detto mercatino degli stracci in prossimità della stazione metro Cipro. Il reparto Amministrativa del I Gruppo Centro della Polizia Locale è interveto questa mattina, alle 6, in via del Falco.

46 i sequestri in via Fra' Albenzio e in via Cipro, liberando i marciapiedi dai banchetti di fortuna con oggetti, abiti usati e materiali provenienti dai cassonetti dell’immondizia che, oltre a limitare il passaggio e creare notevoli disagi alla cittadinanza, rappresentano un concreto pericolo per la salute dei numerosi passanti.

Al termine delle operazioni sono state identificate e multate 9 persone: un uomo di 39 anni, di nazionalità Dominicana, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.



Gli operanti sono stati coadiuvati da agenti del Commissariato Borgo della Polizia di Stato, presenti sul posto. Tutto il materiale, quasi due tonnellate di merce igienicamente non trattabile, è stato conferito in discarica a mezzo AMA.