Scalo San Lorenzo: sgomberato insediamento abusivo, era la "casa" di 16 persone

Materassi, tende, rifiuti e mobili. Questa mattina pattuglie della Polizia Locale hanno sgomberato un insediamento abusivo in largo Passamonti, a Scalo San Lorenzo, un importante punto di arrivo in città, dall'A24 e dalla Tangenziale Est. Le operazioni sono state guidate dalla Sezione PICS e dal reparto NAE della Polizia Locale, in collaborazione il Dipartimento alle Politiche Sociali, il Servizio Giardini e Ama.

Nell'area del parco Sante de Sanctis, gli operatori hanno identificato 16 persone, di nazionalità italiana e straniera, tra cui due donne, a cui è stata offerta assistenza alloggiativa, poi rifiutata, tramite la Sala Operativa Sociale. Rimossi 40 metri cubi di materiali tra tende, suppellettili, masserizie e rifiuti.

"Dopo molti anni di incuria siamo riusciti a ripulire questa area verde, grazie ad un'operazione delicata e complessa che ha visto il coinvolgimento di più soggetti. Si tratta di un’operazione indispensabile per mettere in sicurezza il quartiere. Passo dopo passo, prosegue il nostro impegno per strappare la città al degrado degli ultimi decenni", sottolinea l'Assessora alla Sostenibilità ambientale Pinuccia Montanari.

L'intervento tutela un importante punto di passaggio di fronte al Cimitero del Verano. Al termine dell'operazione il Servizio Giardini ha ripristinato la recinzione esterna e chiusi i tre ingressi per impedire nuovi insediamenti.