Sgomberati insediamenti abusivi al parco della Caffarella e al Quadraro

Due interventi della Polizia Locale hanno portato alla bonifica di due insediamenti abusivi. Il primo, ieri mattina 21 settembre, ha permesso di smantellare 7 baracche fatte da legname, plastica e lamiere situate nel parco della Caffarella, a ridosso del viadotto di via Cilicia.

Sono state identificate due persone di nazionalità rumena, a cui è stata offerta assistenza da parte della Sala Operativa Sociale. Dagli oggetti e dai giacigli ritrovati si desume che il numero degli occupanti fosse ben maggiore.

Il secondo sgombero è avvenuto questa mattina in un tunnel pedonale all’altezza di via Tuscolana, zona Quadraro, ostruito da suppellettili, reti, materassi, fornelli e bombole da campeggio. È stato richiesto l’intervento di una speciale squadra di Ama per le decine di siringhe trovate tra i rifiuti.