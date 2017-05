San Basilio: ancora uno sgombero nell'ex fabbrica penicillina di via Tiburtina

Ancora una occupazione sgomberata all'ex fabbrica di penicillina Isf di via Tiburtina dove questa mattina sono state allontanate una cinquantina di persone che avevano trovato dimora nell'area abbandonata di San Basilio-Tor Cervara. Il blitz da parte degli agenti del Gruppo Spe della Polizia Locale di Roma Capitale e di quelli del IV Gruppo Tiburtino, coordinati dal vicecomandate del Corpo Lorenzo Botta e dal dottor Maggi, con l'ausilio di polizia e carabinieri.

AREA GIA' SEQUESTRATA - Durante il blitz, scattato alle prime luci del 2 maggio, sono state oltre 50 le persone trovate dai 'caschi bianchi' nell'area industriale dismessa della periferia est della Capitale. Sedici di loro sono poi state accompagnate presso il centro d'identificazione, anche per verificare l'esistenza di eventuali provvedimenti a loro carico. Al vaglio la loro posizione, in relazione alla quale l'Autorità Giudiziaria dovrebbe procedere alla denuncia per i reati di "occupazione e violazione di sigilli", in quanto l'area era sotto sequestro giudiziario, nonchè per il reato di "occupazione abusiva".

SEQUESTRO GATTI - Nel corso dell'operazione sono stati trovati e sequestrati alcuni cuccioli di gatto, poi affidati alle cure del personale del canile della Muratella. L'area, come detto, era già stata sgomberata e sequestrata lo scorso mese di dicembre sempre ad opera degli agenti del Gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale (Spe) della Polizia Locale di Roma Capitale. In quel caso furono 48 le persone indentificate nell'ex fabbrica penicillina di San Basilio.