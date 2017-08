VIDEO | Sgombero Cinecittà, seconda notte accampati fuori dalla chiesa dei Santi Apostoli

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x111ec3bd)

Tende, qualche materasso e beni di prima necessità. Ecco come affrontano la seconda notte senza casa le famiglie sgomberate ieri, giovedì 10 agosto, dall'occupazione di Cinecittà.

"Resteremo qui finchè qualcuno non ci da una soluzione alternativa alla strada", dice Alessandro del Movimento di lotta per la casa, mentre davanti allìingresso della Basilica dei Santi Apostoli, nel cuore della Capitale, alcune delle famiglie sgomberate ieri, dopo una giornata ad alta tenzione con la polizia, si preparano ad affrontare la seconda notte senza un tetto in cui vivere. Per strada, con i propri figli.