Già sgomberata aveva occupato casa vicina, liberato appartamento dai Casamonica

Era già stata sgomberata lo scorso anno da un appartamento in una scala vicina in seguito ad un decreto della Procura della Repubblica. La occupante è una donna appartentente alla famiglia Casamonica. Siamo a Spinaceto, precisamente in via Salvatore Lorizzo dove la mattina di martedì 4 dicembre è stato riconsegnato un alloggio all'Ater, occupato abusivamente da oltre un anno.

La donna, venuta a conoscenza dello sgombero imminente, ha abbandonato l’alloggio lasciando le chiavi a un vicino. L’intervento odierno, effettuato dai funzionari Ater, coadiuvati dagli agenti della Polizia di Roma Capitale delegati dalla Procura capitolina, ha permesso di riprendere il possesso dell’alloggio che è stato immediatamente consegnato al legittimo assegnatario in base alla graduatoria del Comune di Roma.

"Il positivo esito di questa operazione - afferma il Commissario straordinario Ater Pasquale Basilicata - ci conforta della validità delle linee guida su cui abbiamo impostato il lavoro dell’Azienda e, in particolare, sull’impulso all’attività di recupero degli alloggi abusivamente occupati".

"La riconsegna avvenuta oggi - dichiara il Direttore generale di Ater Roma Andrea Napoletano - è un segno tangibile dell’efficace collaborazione tra Ater, Procura e Forze dell’Ordine nel contrasto di ogni forma di illegalità nella gestione di un bene pubblico quali le case Ater, in linea con quanto sta perseguendo la Regione Lazio nella battaglia per restituire alla collettività tutti i beni sottratti alla malavita e alle mafie".