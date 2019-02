Colleverde di Guidonia: sgomberata Casa Italia

Blindati e polizia in assetto antisommossa a Colleverde di Guidonia dove è stata sgomberata Casa d'Italia, occupazione abitativa di via Monte Bianco. Nell'immobile, una ex scuola occupata nel 2007 da un movimento politico vicino a CasaPound Italia, vivevano circa 18 famiglie di italiani.

Come da ordinanza alle prime luci di oggi, mercoledì 20 febbraio, le forze dell'ordine hanno cominciato le operazioni di sgombero di Casa Italia Colleverde. Non si è registrato nessun problema di ordine pubblico. Sul posto, oltre alla Polizia di Stato, i carabinieri e la Polizia Municipale di Guidonia Montecelio.