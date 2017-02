Professionista occupa abusivamente una casa Ater: sgomberato

Occupava l'appartamento "ereditato" dalla madre, legittima assegnataria dell'immobile Ater. Lui, stimato professionista con uno stipendio fisso, aveva deciso di mantenere il beneficio, diventando a tutti gli effetti un occupante abusivo. A sanare la situazione un blitz della Polizia locale che questa mattina è intervenuta a Primavalle. Ad agire lo USPDA, l'Unità di Supporto al Dipartimento Politiche Abitative, diretto dal dottor Maggi, ha sgomberato un immobile del comune.

Su delega dell'Autorità Giudiziaria gli agenti sono entrati nell’appartamento di circa 70 metri quadrati, assicurandosi che l’ATER provvedesse all’immediata riassegnazione ad una famiglia di quattro cittadini italiani. La casa è stata svuotata e contestualmente assegnata alla nuova famiglia.

In questo modo è stato possibile non solo dare casa agli aventi diritto, ma anche essere certi che l’alloggio non potesse essere occupato nuovamente. L’operazione è inserita nel piano di recupero del patrimonio immobiliare di Roma Capitale. Dalla scorsa estate la Polizia Locale ha sgomberato 87 occupazioni abusive, permettendo il ritorno alla legalità ed il rispetto delle regole nel campo delle assegnazioni delle abitazioni popolari.