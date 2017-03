Torre Maura: sgomberato insediamento abusivo: smantellate undici baracche

Sgombarato un insediamento abusito in viale di Torre Maura. Un lavoro durato complessivamente tre giorni quello del reparto Nae (Nucleo Assistenza Emarginati) e Tutela Ambiente del VI gruppo Torri insieme a mezzi Ama.



Uno scenario di 6000 metri quadri di baracche e rifiuti, con persone che vivevano in bivacchi fatti da materiale di risulta, materassi usati, cartoni. Ben 32 le tonnellate di materiale, lamiere e pannelli che costituivano le case di alcuni senza fissa dimora.



La società proprietaria del terreno ha messo a disposizione i mezzi e le squadre di recupero, che hanno smantellato 11 costruzioni abusive, convogliato in discarica i rottami e bonificato la zona.



Gli agenti della Polizia Locale hanno identificato gli occupanti, a cui è stata offerta assistenza tramite la Sala Operativa Sociale. Un uomo, di nazionalità rumena, era già noto alle forze dell’ordine con precedenti specifici per invasioni di terreni e proprietà altrui. Al termine dell’operazione sono iniziati i lavori per il rifacimento di una rete di protezione per evitare nuovi insediamenti abusivi.