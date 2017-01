Sotto sgombero il centro sociale Alexis: polizia e vigili in via Ostiense, occupanti resistono

1 / 8

Blitz a sorpresa questa mattina in via Ostiense dove al civico 122, alle 7, si sono presentati vigili e polizia per portare a termine lo sgombero del centro sociale Alexis. Si tratta di una struttura di proprietà comunale dato in concessione ad Atac. Lo spazio è occupato dal dicembre 2012 e ci vivono studenti e giovani romani in emergenza abitativa. "Da noi alloggiano 20 persone, abbiamo uno sportello sulla precarietà ed ogni settimana presentiamo un libro nella libreria indipendente che abbiamo realizzato", spiegano gli occupanti.

Da mesi, secondo quanto si apprende, la Questura aveva disposto il sequestro dello stabile. I vigili a ottobre hanno fatto un sopralluogo ed è stata dichiarata l’instabilità di un cornicione. Da qui la decisione della Questura e l'azione di oggi che arriva dopo l'appoggio dell'assessore all'Urbanistica Berdini al progetto di autorecupero presentato dagli occupanti in Regione Lazio.

Il blitz è scattato alle 7 ma ha trovato la resistenza degli occupanti che, parte barricati all'interno e parte in presidio all'esterno, hanno scongiurato lo sgombero della struttura. Sul posto è presente, mentre scriviamo, anche lo stesso Berdini che sta provando a mediare tra le parti.

Flavia di Acrobax a RomaToday: "Lo scorso 6 dicembre c'è stata una conferenza con Regione Comune e Municipio. Abbiamo presentato un progetto di recupero dello stabile. È piaciuto a tutti. Lo stabile è da ristrutturare sicuramente, ma non ci risulta che sia inagibile. Al momento siamo in trattativa, L'assessore Berdini ha proposto di prendere la custodia giudiziaria dello stabile mentre vengono effettuati i lavori di recupero. Ma devono garantirci un alloggio alternativo. Siamo 15 studenti precari non possiamo restare per strada".

Disagi al traffico deviato, in prossimità del presidio, sulla corsia prefenziale al centro della carreggiata.