Sgomberata casa popolare ed ex comunità Sant'Egidio, erano occupati abusivamente

Due operazione e due sgomberi. Uno ad Ostia Nuova, nella roccaforte degli Spada, uno in via della Baleari ad Ostia. In due giorni la Polizia Locale, supportata da 118 e Polizia di Stato, ha ripristinato la legalità in due stabili occupati abusivamente. Il primo blitz è avvenuto il 19 dicembre, intorno alle 11 circa in via Umberto Cagni dove i vigili del X Gruppo Mare hanno sgomberato un appartamento occupato abusivamente da un'anziana, già al centro di una battaglia per il diritto alla casa sostenuta dagli esponenti di CasaPound.

La donna, abusiva, si è allontanata senza opporre resistenza e l'appartamento è stato consegnato al legittimo avente diritto, un disabile. Questa mattina, invece, la Polizia Locale ha sgomberato gli ex locali della comunità Sant'Egidio di via delle Baleari dal civico 67 al 73. Gli stabili, che avevano i sigilli per un caso di "affittopoli", ospitavano senza permesso alcuni occupanti.