Sgomberati due insediamenti abusivi al Collatino. Demolite 35 baracche

Due baraccopoli smantellate al Collatino. Sono ancora in corso le operazioni di abbattimento di due insediamenti abusivi sulla via Collatina Vecchia (all’altezza di via del Flauto) ed in via Grotta di Gregna. Le operazioni da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppi Pics e Tiburtino, con l’ausilio della Polizia della città metropolitana.

Gli agenti, al momento dell’intervento, non hanno riscontrato la presenza di alcun occupante. Circa 35 baracche e 6 tende sono state demolite. In attesa della bonifica del sito, che avrà inizio nei prossimi giorni, i caschi bianchi hanno posto sotto sequestro l’area, apponendo nastri e new jersey per impedire nuovi accessi.