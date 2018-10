Sgomberata baraccopoli, era divenuta il centro dello spaccio della Droga di Hitler

Una baraccopoli divenuta centro dello spaccio di yaba, conosciuta anche come Droga di Hitler o Droga della Pazzia. Dopo le decine di arresti in flagranza di reato effettuati nel corso dei mesi nella zona di Villa De Sanctis, dalle prime ore di mercoledì 3 ottobre, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Torpignattara, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, hanno proceduto allo sgombero di un insediamento abusivo, composto da baracche di fortuna realizzate all’interno di un’area boschiva privata e disabitata in via Labico.

Insediamento base dello spaccio di yaba

Il luogo era diventato un importante centro per lo spaccio di sostanze stupefacenti, ed in particolare di yaba. Nel corso dell’operazione di polizia sono stati fermati 20 cittadini stranieri. 13 privi di documenti sono stati accompagnanti per l’identificazione presso il gabinetto interregionale della Polizia Scientifica e, successivamente, all’ufficio immigrazione per accertare la loro regolarità sul territorio italiano.

Sgombero baraccopoli in via Labico

L’area, che al momento dell’arrivo degli agenti si presentava in pessime condizione igienico sanitarie, con cumuli di rifiuti anche pericolosi, è stata immediatamente bonificata a cura della proprietà.